Επιβεβαιώθηκε ότι βρέθηκαν τα πρώτα «εξωγήινα» αντικείμενα στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού

Τα πρώτα «εξωγήινα» αντικείμενα φαίνεται να βρέθηκαν στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Μπορεί να ακούγεται σαν ένα σενάριο επιστημονική φαντασία, αλλά ένας αστροφυσικός ισχυρίζεται ότι βρήκε πάνω από 700 «διαστημικά» αντικείμενα στα ανοικτά των ακτών της Παπούα Νέας Γουινέας.

Αλλά πριν ενθουσιαστείτε, πρέπει να σας πούμε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα δεν είναι τίποτα απίστευτα κομμάτια τελευταίας τεχνολογίας ή τίποτα διαστημικά εξαρτήματα.

Αντίθετα, τα 750 αντικείμενα είναι θραύσματα από σταγονίδια σιδήρου που εισήλθαν στη γήινη ατμόσφαιρα από τον μετεωρίτη IM1, πριν πέσουν στον βυθό της θάλασσας το 2014.

