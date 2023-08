Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: H μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης στην Ελλάδα, «για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ».

Πάνω από 810.000 στρέμματα έχουν καεί στη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη φωτιά στην από το 2000, οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Responding to the largest wildfires in EU history, we've activated a massive #rescEU operation in Greece.



🛩️ 11 firefighting planes

🚁 1 helicopter

👩‍🚒 407 firefighters

🚒 62 vehicles



In addition, in response to this weekend's explosion in Romania, 12 severe burn patients were…