Ένας «εξωγήινος» κάνει βόλτες στο μετρό της Νέας Υόρκης: Πλήθος κόσμου σπεύδει να βγάλει φωτογραφίες μαζί του (vid)

Ενώ οι ιστορίες για μικρά πράσινα ανθρωπάκια από τον Άρη έχουν εδώ και καιρό αιχμαλωτίσει τη φαντασία μας, μια ασυνήθιστη τροπή έχει εμφανιστεί, αυτή τη φορά αφορά το Μανχάταν. Ένα αινιγματικό βίντεο με έναν «εξωγήινο» να περιηγείται στο μετρό της Νέας Υόρκης έχει κάνει την εμφάνισή του, αφήνοντας τους θεατές μπερδεμένους.

Αν και η προέλευση του ταξιδιού αυτού του εξωγήινου ταξιδιώτη στο Upper East Side παραμένει ένα μυστήριο, το viral υλικό που κυκλοφορεί στο Twitter έχει πυροδοτήσει ένα κύμα περιέργειας.

Το viral βίντεο έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλαμβάνοντας τη γοητεία του κοινού εν μέσω της πρόσφατης έξαρσης του ενδιαφέροντος για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με εξωγήινους. Τον περασμένο μήνα έγινε μάρτυρας της αξιοσημείωτης κατάθεσης του συνταξιούχου ταγματάρχη Ντέιβιντ Γκρας ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έχει υπό την επιμέλειά της «άθικτα» διαστημόπλοια, μια αποκάλυψη που έμοιαζε βγαλμένη από τις σελίδες ενός θρίλερ επιστημονικής φαντασίας.

WTF ? An #alien was spotted in New York on the subway. #ufo #alien #newyork #subway happy weekends! pic.twitter.com/vmEnyzNb6m