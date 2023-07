Θα κάνουν διακοπές και τα δισέγγονά του: Τουρίστας κέρδισε 1,3 εκατ. δολάρια στον κουλοχέρη του αεροδρομίου (vid)

Αξέχαστο θα μείνει το ταξίδι ενός τουρίστα στο Λας Βέγκας, καθώς κέρδισε 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε κουλοχέρη του αεροδρομίου.

Το ταξίδι της ζωής του έκανε ένας τουρίστας, ο οποίος για ευνόητους λόγους προτίμησε να διατηρήσει κρυφή την επωνυμία του. Βρέθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λας Βέγκας, όπου κέρδισε 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η τύχη του χαμογέλασε όταν είδε έναν κουλοχέρη στο αεροδρόμιο. Αποφάσισε να τζογάρει και τελικά έφυγε πλουσιότερος κατά 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Λίγο αργότερα, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν τα νέα και έσπευσαν να συγχαρούν τον τυχερό επιβάτη με μια ανάρτηση στο facebook.

«Επιβεβαιώνουμε! Ένας τυχερός παίκτης κέρδισε 1,3 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας σε ένα από τους κουλοχέρηδες του αεροδρομίου. Αυτός είναι ένας τρόπος να ολοκληρώσετε τις διακοπές σας ως εκατομμυριούχος!», αναφέρει η ανάρτηση.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Harry Reid» διαθέτει επί του παρόντος περισσότερους από 1.400 κουλοχέρηδες για τους επισκέπτες του. Οι κουλοχέρηδες έκτοτε έχουν αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τα τελευταία 36 χρόνια, σύμφωνα με το The Las Vegas Review-Journal και τη θυγατρική του FOX KVVU-TV.

