Τινάζει την μπάνκα στον αέρα ο Ατζούν: Έρχεται δεύτερο «Survivor All Star» με το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ (vid)

Μπορεί να πέρασε από 40 κύματα το φετινό «Survivor All Star» που προβάλλεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό λόγω των παραβιάσεων των κανονισμών από τους συμμετέχοντες και τις αποβολές πολλών παικτών αλλά, απ' ό,τι φαίνεται, ο Ατζούν Ιλιτζαλί ετοιμάζει και δεύτερο κύκλο… all star.

Συγκεκριμένα, την πληροφορία για πιθανό δεύτερο «Survivor All Star», που θα προβληθεί στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν στον ΣΚΑΪ, μετέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης το Σάββατο (10/06) μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον ALPHA.

Όπως ανέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης, o Ατζούν Ιλιτζαλί σχεδιάζει το επόμενο «Survivor» το οποίο θα είναι επίσης… all star και θα προβληθεί το δεύτερο μισό της ερχόμενης σεζόν μετά το «I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here». Μάλιστα στο ίδιο ρεπορτάζ τονίστηκε ότι ο Τούρκος παραγωγός, θέλει να δώσει στο επόμενο «Survivor All Star» το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί σε ελληνικό παιχνίδι.

Από πλευράς παικτών, σκοπός του Τούρκου παραγωγού είναι να πείσει παλαιότερους συμμετέχοντες του «Survivor» που δεν συμμετείχαν στον φετινό… all star κύκλο του, να το πράξουν την επόμενη σεζόν. Τέτοιοι παίκτες μπορεί να είναι, λ.χ., ο Τζέιμς Καφετζής και ο Τριαντάφυλλος.

Επισημαίνεται ότι αν και το έπαθλο του φετινού «Survivor All Star» δεν έχει διευκρινιστεί πόσο θα είναι, πληροφορίες θέλουν το νικητή να κερδίζει από 100.000 έως 150.000 ευρώ. Άλλωστε, στόχος του Ατζούν Ιλιτζαλί ήταν από την αρχή να ανεβάσει το ποσό του επάθλου. Έτσι, αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Στάθης Σχίζας πέρσι είχε πάρει 100.000 ευρώ, αναμένεται φέτος να ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες.