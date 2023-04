H ανακοίνωση του Ατζούν στους παίκτες μιλώντας... σχεδόν ελληνικά: «Is αεροπλάνο to...» (vid)

Οι παίκτες θα φάνε σε καλό εστιατόριο, θα χορέψουν σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ του Λονδίνου ενώ θα δουν και αγώνα ποδοσφαίρου.

Εδώ και αρκετές ημέρες έχει γίνει γνωστό πως κάποιοι από τους παίκτες του Survivor θα παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Hull City, της ομάδας που ανήκει στον Ατζούν Ιλιτζαλί.

Τον αγώνα αναμένεται να τον δουν επειδή θα είναι έπαθλο, ενώ μια φωτογραφία έχει ήδη «προδώσει» ποια ομάδα του ριάλιτι κερδίζει.

Ωστόσο ο παραγωγός του ριάλιτι επιβίωσης έκανε την ανακοίνωση στους παίκτες μιλώντας σχεδόν... ελληνικά.

«Καλώς ήρθατε στο παιχνίδι επάθλου. To σημερινό έπαθλο is (είναι) αεροπλάνο to (για) Λονδίνο. Θα πάμε σ' 'ενα εξαιρετικό εστιατόριο και σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ του Λονδίνου. Θα σας πάω στο τελευταίο ματς της Hull City», τους είπε με τους παίκτες να ενθουσιάζονται και τον Τάκη Καραγκούνια να χοροπηδάει.