Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία: Μοιραία σύγκρουση τρένων με 50 νεκρούς και 350 τραυματίες

Μια τραγωδία σημειώιθηκε στην περιφέρεια Μπαλασόρ - Το ένα τρένο εκτροχιάστηκε, έχει ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης.

Τουλάχιστον 50 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 350 οι τραυματίες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων και τον εκτροχιασμό του ενός στην περιφέρεια Μπαλασόρ της Οντίσα στην Ινδία. Η σύγκρουση των δύο τρένων και ο εκτροχιασμός της μίας έγινε στον σταθμό Bahanaga Bazar, καθώς το τρένο που εκτροχιάστηκε κατευθυνόταν στον κεντρικό σταθμό Chennai. Μετά τον εκτροχιασμό του, μια διερχόμενη αμαξοστοιχία έπεσε πάνω, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν τέσσερα βαγόνια. Πάνω από 600 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις αμαξοστοιχίες.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη και παρέχεται «κάθε δυνατή βοήθεια» στα θύματα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

