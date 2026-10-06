Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο

Η Κύπρος αναγράφεται στον χάρτη με την τουρκική επωνυμία Kibris, ενώ στον ίδιο χάρτη απεικονίζονται ως μέρος της Τουρκίας περιοχές της Γεωργίας και της Συρίας.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα ενός χάρτη που φαίνεται να είναι δημιουργημένος με τεχνητή νοημοσύνη και να βρίσκεται σε πολυσύχναστη υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη,

Στον εν λόγω χάρτη υπό τουρκική σημαία βρίσκονται Κύπρος, Δυτική Θράκη και Ρόδος.

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