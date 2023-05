Hendrick's Flora Adora Gin: Ασυνήθιστα λουλουδένια έκρηξη απόλαυσης

Το Hendrick’s Gin αποκαλύπτει το νέο limited edition από το Cabinet of Curiosities της Lesley Gracie.

Tο Hendrick’s FLORA ADORA γεννήθηκε στο Hendrick's Gin Palace, κοντά στις απόκρημνες ακτές του Ayrshire, στη νοτιοδυτική Σκωτία.

Η Master Distiller, Lesley Gracie, λατρεύει να παρατηρεί τους μικρούς φτερωτούς επικονιαστές να χορεύουν στον κήπο της. Χρησιμοποίησε, λοιπόν, ένα μπουκέτο ανθισμένων λουλουδιών ως έμπνευση και βάση εκχύλισης του Hendrick’s FLORA ADORA.

Η Lesley σχολιάζει: «Βρίσκω πραγματικά χαλαρωτικό να παρακολουθώ τις πεταλούδες και τις μέλισσες να πετούν απασχολημένες στον κήπο. Μου φαίνεται συναρπαστικό πώς μοιάζουν να κάθονται σε ορισμένα φυτά περισσότερο σε σχέση με άλλα. Ορισμένα λουλούδια είναι πιο δελεαστικά για τους επικονιαστές. Αυτά ακριβώς ήταν τα άνθη που επέλεξα για να δημιουργήσω τον συνδυασμό βοτάνων και φυτών του Hendrick’s FLORA ADORA.»

Ιδανικό για καθημερινές συναντήσεις με φίλους, το Hendrick’s FLORA ADORA σφύζει από το μεθυστικό άρωμα μαγευτικών λουλουδιών και τον γνώριμο φρέσκο και «πράσινο» χαρακτήρα Hendrick’s. Η άρκευθος και ο κόλιανδρος υπογραμμίζονται από πληθωρικές, φρέσκιες και γλυκιές ανθισμένες πινελιές.

Το απολαμβάνετε εξίσου ως τζιν-τόνικ με μία φέτα αγγούρι ή ως long drink στο Wildgarden Cup: μια σύνθεση με φρέσκια μέντα, δροσερό αγγούρι και ζουμερά σμέουρα, που συμπληρώνεται με σόδα και λεμόνι.

Αφεθείτε στη μεθυστική μαγεία του ανθισμένου κήπου με το Hendrick’s FLORA ADORA.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το hendricksgin.com



HENDRICK’S FLORA ADORA – ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Το Hendrick’s FLORA ADORA προσθέτει άλλο ένα αρωματικό σύνολο στον αγαπημένο στρογγυλό χαρακτήρα του Hendrick’s Gin, με ένα μυστικό μπουκέτο ανθισμένων λουλουδιών που είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά στις πεταλούδες και τις μέλισσες, ώστε να δημιουργήσει ένα σαγηνευτικά δροσερό και πλούσια αρωματικό τζιν.



ΑΡΩΜΑ: Σφύζει από ελκυστικά αρώματα λουλουδιών και παράλληλα αναδύει τον δροσερό και φρέσκο χαρακτήρα του αγαπημένου Hendrick's Gin.

ΣΤΟΜΑ: Η χαρακτηριστική άρκευθος και ο κόλιανδρος υπογραμμίζονται από πληθωρικές, φρέσκιες και βαθιά γλυκιές ανθισμένες πινελιές.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ LESLEY GRACIE



Η Lesley Gracie, με καταγωγή από το Yorkshire, είναι Master Distiller στο αποστακτήριο του Hendrick’s Gin. Με σπουδές στη χημεία, η ιδιοφυΐα της Lesley τροφοδοτείται από το πάθος της για τις γεύσεις και το πώς συνεργάζονται μεταξύ τους. Οραματίζεται τις γεύσεις ως σχήματα και επιδιώκει να σχηματίζει μια στρογγυλή, ισορροπημένη γεύση σε όλα τα ελιξίρια που συνθέτει. Το 1999, η Lesley αποδέχθηκε την πρόσκληση του Charles Gordon, δισέγγονου του William Grant, να δημιουργήσει ένα ultra-premium τζιν. Έτσι γεννήθηκε το Hendrick’s. Η Lesley ανέλαβε τη θέση της Master Distiller και έκτοτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης του πλέον ασυνήθιστου τζιν και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία όλων των καινοτομικών εκφράσεων του Hendrick’s Gin.

Στο διάστημα των τελευταίων δύο δεκαετιών, η Lesley ήταν υπεύθυνη για όλες τις πρωτοποριακές εκδόσεις του Hendrick's. Παράλληλα, έχει συγκεντρώσει μεγάλη συλλογή από βότανα, εκχυλίσματα και πειραματικά φίλτρα, τα οποία βρίσκονται κλειδωμένα σε ένα ερμάρι του εργαστηρίου της στο φημισμένο Cabinet of Curiosities, στο αποστακτήριο Hendrick’s Gin Palace. Η Lesley έχει να επιδείξει μια μακρά ιστορία πρωτοπορίας μέσα από τα πειράματά της, αλλά και πληθώρα τολμηρών εξερευνήσεων στην προσπάθειά της να ανακαλύψει νέες γεύσεις – ακόμα και μέχρι το τροπικό δάσος της Βενεζουέλας.

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ:

2022: Walpole 2022 Power List – Fifty of the Most Influential People in the British luxury sector

2021: Lifetime Achievement Award στη διοργάνωση The Spirits Business Awards 2021

2021: Grand Rectifier of the Gin Guild

2021: Το όνομά της καταγράφηκε στο Hall of Fame του Gin Magazine

2018: Gin Distiller of the Year στη διοργάνωση Gin Awards



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ HENDRICK’S GIN



Το HENDRICK’S GIN είναι ένα ασυνήθιστα απολαυστικό Super Premium τζιν που παρασκευάζεται στη Σκωτία με μια μοναδική διαδικασία απόσταξης. Αντίθετα με τα συνηθισμένα τζιν, το HENDRICK’S GIN αποστάζεται σε παρτίδες μόλις των 500 λίτρων κάθε φορά, ενώ είναι το μόνο που παρασκευάζεται με εκχύλισμα από τριαντάφυλλο και αγγούρι καθώς και πλήθος άλλων βοτάνων. Έτσι δημιουργείται ένα υπέροχα δροσιστικό τζιν με απολαυστικά ξεχωριστό άρωμα.

Το HENDRICK'S GIN παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας δύο εντελώς ανόμοιους αποστακτήρες: έναν σπάνιο αποστακτήρα τύπου Carterhead και έναν ιστορικό χάλκινο άμβυκα μη συνεχούς απόσταξης τύπου Bennett. Έτσι δημιουργείται το σπάνιο αυτό ποτό, τόσο περίπλοκα γευστικό και τόσο απολαυστικά παράξενο.