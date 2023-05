Το παραμυθένιο χωριό Χάλστατ ύψωσε φράχτη για να εμποδίζει τους τουρίστες

Στο Χάλστατ, που μοιάζει βγαλμένο από την ταινία Frozen, τοποθετήθηκε ένας ξύλινος φράχτης, προκειμένου να συρρέουν λιγότεροι τουρίστες και να ησυχάσουν οι κάτοικοι που διαμαρτύρονταν για τον θόρυβο.

Το αυστριακό χωριό Χάλστατ, ο αγαπημένος προορισμός πολλών τουριστών λόγω της εκπληκτικής ομοιότητάς του με το βασίλειο Αρεντέλα στην ταινία κινουμένων σχεδίων Frozen, τοποθέτησε έναν ξύλινο φράχτη για να κρύψει τη θέα προς τις Άλπεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κοσμοσυρροή.

«Αντιδράσαμε μετά τις καταγγελίες των κατοίκων» της κοινότητας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αρμόδιος του δήμου, που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του. Οι εργασίες έγιναν την περασμένη εβδομάδα.

