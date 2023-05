Μυστηριώδες κινέζικο διαστημόπλοιο επέστρεψε στη Γη μετά από 276 ημέρες

Το διαστημόπλοιο επέστρεψε στο κέντρο εκτόξευσης Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα, όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα πειραματικό κινεζικό διαστημόπλοιο επέστρεψε στη Γη σήμερα (8/5), αφού παρέμεινε σε τροχιά για 276 ημέρες, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Η αποστολή αυτή είχε χαρακτηριστεί «ορόσημο» για τη δοκιμή των επαναχρησιμοποιήσιμων διαστημικών τεχνολογιών της χώρας.

Το διαστημόπλοιο επέστρεψε στο κέντρο εκτόξευσης Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα, όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το είδους του διαστημοπλοίου, ποιες τεχνολογίες δοκιμάστηκαν, πόσο ψηλά πέταξε και μέχρι πού έφτασε, μετά την εκτόξευσή του στις αρχές Αυγούστου 2022. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ούτε φωτογραφίες του.

An experimental Chinese spacecraft returned to Earth after staying in orbit for 276 days, China's state media reported https://t.co/cLAOeclQ2K 1/4 pic.twitter.com/vlXwi9AGYj