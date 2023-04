Η εφαρμογή «Try Galaxy» της Samsung προορίζεται για όλους όσοι θέλουν να εξερευνήσουν την Galaxy εμπειρία σε smartphone

Η πρόσφατη ενημέρωση της εφαρμογής παρέχει προηγμένες εμπειρίες της σειράς Galaxy S23 και One UI 5.1 με περισσότερες επιλογές γλώσσας.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε πρόσφατα τη βελτιωμένη εφαρμογή «Try Galaxy», η οποία επιτρέπει στους χρήστες smartphone που δεν έχουν πρόσβαση στο οικοσύστημα Galaxy[1] , να δοκιμάσουν τις νέες δυνατότητες από τη σειρά Galaxy S23 που κυκλοφόρησε πρόσφατα και το One UI 5.1. Η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη σε 14 γλώσσες, όπως Αραβικά, Ινδονησιακά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ισπανικά (Μεξικάνικα), Σουηδικά, και Βιετναμέζικα.

«Είμαστε περήφανοι για τις διαισθητικές, πρακτικές και προσαρμόσιμες εμπειρίες που διατίθενται μόνο μέσω του οικοσυστήματος Samsung Galaxy», δήλωσε η Sonia Chang, Αντιπρόεδρος Brand Marketing Group της Mobile eXperience Business στη Samsung Electronics. «Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δίνουμε σε άτομα που δεν είναι ήδη χρήστες της Samsung την ευκαιρία να εξερευνήσουν ό,τι είναι δυνατό με τις καλύτερες και πιο πρόσφατες εμπειρίες Galaxy».

Από το 2022 που κυκλοφόρησε, η εφαρμογή «Try Galaxy» έχει «κατέβει» περισσότερες από 2 εκατομμύρια φορές. Μετά τη λήψη, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να βρουν χρήσιμους οδηγούς και να εξερευνήσουν την αρχική σελίδα της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των εικονιδίων Galaxy, των widgets και της πλοήγησης. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να δοκιμάσουν και άλλες καινοτόμες, μοναδικές εφαρμογές και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω του Samsung Galaxy. Η πρόσφατα βελτιωμένη εφαρμογή ενσωματώνει βασικά χαρακτηριστικά της σειράς Galaxy S23 και του One UI 5.1, όπως:

Κάμερα[2]: Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τις εκπληκτικές δυνατότητες του πιο προηγμένου συστήματος κάμερας Samsung Galaxy, με την κινηματογραφικών προδιαγραφών λειτουργία Nightography και AI για ζωντανές και καθαρές νυχτερινές λήψεις. Μέσα από την εφαρμογή, μπορούν επίσης να δοκιμάσουν εργαλεία επεξεργασίας, όπως το Photo Remaster, για να βελτιώσουν αυτόματα τις λεπτομέρειες των εικόνων.

Απόδοση: Οι χρήστες μπορούν να δουν πώς η σειρά Galaxy S23 επαναπροσδιορίζει την κορυφαία απόδοση μέσω ενός βίντεο που δείχνει τις δυνατότητες gaming επόμενου επιπέδου χάρη στη βελτιστοποιημένη πλατφόρμα για φορητές συσκευές, την μπαταρία και την οθόνη.

Συνδεδεμένο οικοσύστημα: Οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν τον νέο κόσμο του One UI 5.1 με προσαρμόσιμες ταπετσαρίες, εικονίδια, διεπαφές μηνυμάτων, δυνατότητες φόντου και πολλά άλλα, για μια εμπειρία κινητού που ταιριάζει με την προσωπικότητα και το στυλ τους.

Διαθεσιμότητα

Η εφαρμογή Try Galaxy υποστηρίζει πλέον 14 γλώσσες και είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω μιας απλής σάρωσης κωδικού QR.

Για να εξερευνήσετε όλα τα πλεονεκτήματα της μετάβασης στο οικοσύστημα Galaxy, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.trygalaxy.com.

[1] Η εφαρμογή "Try Galaxy" λειτουργεί μόνο με το Safari σε συσκευές iOS που κυκλοφόρησαν στις και μετά τις 16 Σεπτεμβρίου 2016.

[2] Εφαρμογή προσομοίωσης για την εμπειρία του One UI 5.1 της Samsung. Δεν παρέχει πραγματική πρόσβαση σε εφαρμογές ή hardware, όπως κάμερα.