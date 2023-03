Οι ποδοσφαιρίστριες του UWCL τρολάρουν την ΕΑ για την εμφάνισή τους στο FIFA 23

Δεν φαίνεται να αποδόθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον τίτλο.

Η ΕΑ Sports προσπάθησε να προσεγγίσει το γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο με την προσθήκη των 12 ομάδων του αμερικανικού πρωταθλήματος (UWCL), αλλά φαίνεται πως το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες.

Μερικές από αυτές μάλιστα, δεν δίστασαν να σχολιάσουν την εμφάνισή τους στο παιχνίδι και να τρολάρουν την ομάδα ανάπτυξης. Κάποιες αντιδράσεις, όπως αυτή της Καπρίς Ντιντάσκο ήταν ήπιες.

I’m grateful EA Sports is finally including the NWSL but this does not represent me. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SgrFkoCYy1

Από την άλλη, η Σίντεϊ Λερούξ σημείωσε πως το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι καν αντιπροσωπευτικό.

They had the headband, the braid, the neck tattoo, the overly plucked brows and someone even made me CHESTYYYY!!!! Deflate my boobs a bit and put a different jersey on. I’ll keep the brows at this point. pic.twitter.com/GWnBBCNApd