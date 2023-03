FLAG Bar Awards: Αυτά είναι τα καλύτερα μπαρ της Ελλάδας

Ανανεωμένος με σύγχρονη φιλοσοφία και όραμα, ο θεσμός των FLAG Bar Awards βράβευσε τα καλύτερα μπαρ της χώρας και τους ανθρώπους τους, σε μία τελετή-γιορτή για τη δυναμική ελληνική σκηνή των μπαρ την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στο «Fuzz Club».

Bartenders και ιδιοκτήτες μπαρ από την Αθήνα και όλη την Ελλάδα, ambassadors εκλεκτών spirits και στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας του ποτού έδωσαν το παρών στην πανηγυρική τελετή απονομής των πρώτων FLAG Bar Awards. Τους υποδέχονταν εγκάρδια ο Διονύσης Κούκης, ιδρυτής της ιστοσελίδας FLAG in Life και εμπνευστής και οργανωτής του θεσμού των bar awards, μαζί με την Χρυσούλα Κυριακοπούλου, συνιδρύτρια των θεσμών και του site. Ένας από τους σκοπούς του FLAG in life είναι με τη διοργάνωση των FLAG Bar Awards να επιβραβεύσει την ελληνική σκηνή του bartending, που πρόκειται άλλωστε για μία από τις πιο δυναμικές, αγαστές και πολυφωνικές σε όλον τον κόσμο.

Υπό τους ήχους της μουσικής του DJ Ανδρέα Παναγόπουλου, οι κεντρικοί παρουσιαστές της βραδιάς, η ηθοποιός Μαριέλλα Σαββίδου και ο Άρης Χατζηαντωνίου, International Bar Ambassador του Metaxa και bar consultant στο Δειπνοσοφιστήριον καλωσόρισαν το κοινό στον μοναδικό θεσμό που βραβεύει τα καλύτερα bar της Ελλάδας.

Απονεμητές από το FLAG, από τον χώρο του αλκοόλ αλλά και από τον χώρο του πολιτισμού και του θεάματος ανέβηκαν στην σκηνή του FUZZ δίνοντας τα βραβεία στα καλύτερα μπαρ της Ελλάδας. Ανάμεσά τους, ο δημοσιογράφος Γιάγκος Αντίοχος, ο μουσικός και παρουσιαστής Αντώνης Κωνσταντάρας, ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Φιλιππάτος, ο ηθοποιός Χάρη Τζωρτζάκη, ο δημοσιογράφος Νίκος Μαούνης, ο τραγουδιστής Άρις Πετράκη, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κουπριτζιώτης, η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάκη, o σομελιέ Ελευθέριος Χανιαλίδης, η τραγουδίστρια Natasha Kay, η τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη, η συν-ιδρύτρια του Flag in life Χρυσούλα Κυριακοπούλου και ο μοναδικός Λάκης Γαβαλάς.

Από την λίστα των απονεμητών δεν έλειψαν και χορηγοί της βραδιάς. Τους επαίνους για τα νεοεισερχόμενα μπαρ απένειμαν οι Νόπη Ρωμανίδου και Δημήτρης Μελισσανίδης από το Mataroa Gin. Το βραβείο έρευνας και καινοτόμου προσέγγισης για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων παραδόθηκε στο Line Athens από τους Νίκο Σαραντάκη, συνιδρυτή της Sky Spirits, και Παναγιώτη Καναβέτα, Brand Manager του Flor de Caña. Πέντε ήταν τα μπαρ που ξεχώρισαν για την καλύτερη bar team και την πρόταση μίας εξαιρετικής cocktail list – τα βραβεία απένειμαν ο Αλέξανδρος Δοντάς, Brand Ambassador του εμβληματικού Jack Daniel’s και η Κατερίνα Κουνελάκη, Senior Brand Manager Greece & Cyprus της Brown Forman.

Κλείνοντας την τελετή της απονομής, ο Άρης Χατζηαντωνίου ευχαρίστησε όλους όσοι κάνουν «τη νυχτερινή μας ζωή όλο και πιο γευστική, ατμοσφαιρική και διασκεδαστική», ενώ η Μαριέλλα Σαββίδου έδωσε συγχαρητήρια στους νικητές, των οποίων «η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και το πάθος σας στα αγαπημένα μας μπαρ δεν πέρασαν απαρατήρητα».

Η λίστα των νικητών των FLAG Bar Awards

Έπαινοι με σύμβολο ένα χρυσό φοίνικα

A For Athens, Αθήνα

Artisanal Lounge & Gardens, Αθήνα

Bartesera, Αθήνα

Frater & Soror, Αθήνα

Mockingbird’s Βar, Αθήνα

Rudu Bar, Αθήνα

The Zillers Roof Garden, Αθήνα

White Monkey, Αθήνα Χάλαβρο, Ηράκλειο

Βραβεία πολύ καλής συνολικής ποιότητας με απονομή μιας τιμητικής σημαίας (1 FLAG)

360° Cocktail Bar, Αθήνα

42 Barstronomy.Athens, Αθήνα

7 Jokers, Αθήνα

Abbey, Πάτρα

El Jiron, Αθήνα

Γορίλας, Θεσσαλονίκη

Grappa Vino & Aperitivo, Βόλος

Grooove, Βόλος

Hide & Seek Bar Restaurant, Αθήνα

Ipitou the Bar, Αθήνα

Le Coq Tail Mix Bar, Θεσσαλονίκη

Mr. Fox, Αθήνα

Red Nose Bar, Βόλος

Ρετούς, Τρίκαλα

RockFellas Excelsior, Πειραιάς

Route 66, Ιωάννινα

Spitaki Cocktail Bar, Ιωάννινα

Spoiled Cocktail Bar, Αθήνα

The Bank Job, Αθήνα

The Speakeasy Athens, Αθήνα

Το Λοκάλι, Αθήνα

Speakeasy Floor, Θεσσαλονίκη

Tiki Bar Athens, Αθήνα

Umi Bar – Matsuhisa Athens, Αθήνα

Uncle Tan’s Drinking House, Πειραιάς

Upupa Epops, Αθήνα

Βραβεία εξαιρετικής συνολικής ποιότητας με απονομή δύο τιμητικών σημαιών (2 FLAGS)

180° Sun & Lounge, Καβάλα

Alexander’s Bar, Αθήνα

Baba au Rum, Αθήνα

Barro Negro, Αθήνα

Blue Gin, Ιωάννινα

Casablanca Social Club, Θεσσαλονίκη

CV Distiller, Αθήνα

FabriCa Crafts & Cocktails, Δράμα

Nikkei Peruvian Resto Bar, Αθήνα

Odori Vermuteria Di Atene, Αθήνα

Old Dog, Αθήνα

The Bar in Front of The Bar, Αθήνα

The Clumsies, Αθήνα

Theosis, Σύρος

Vogatsikou 3, Θεσσαλονίκη

Έπαινος ποιότητας νεοεισερχόμενου bar

Abstract Athens, Αθήνα

Grasshoppers, Αθήνα

Feelin’ Good, Αθήνα

Line Athens, Αθήνα

Lit Athens, Αθήνα

Naked Ath., Αθήνα

Βραβείο έρευνας και καινοτόμου προσέγγισης για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων

Line Athens

Βραβείο bar team για την πρόταση εξαιρετικής cocktails list

CV Distiller

Odori Vermuteria Di Atene

Vogatsikou 3

Barro Negro

Rumble in the Jungle/The Bar in Front of The Bar

Βραβείο ανερχόμενου bartender

Αναστάσης Καραφουλίδης – Lit Athens

Βραβείο συνολικής προσφοράς στο bartending

Γιάννης Πέτρος Πετρής – Tiki Bar Athens

Βραβείο funky χαρακτήρα

Upupa Epops

Βραβείο κλασσικού αστικού περιβάλλοντος

Alexander’s Bar

Βραβείο συνολικής προσφοράς

Μπάμπης Καϊδαλίδης

Βραβείο Ionian Ambassador

Χάρτες Λευκάδος