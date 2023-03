Πρώτο trailer (μέσα σε χαμό) για την ταινία Teenage Mutant Ninja Turtles του Seth Rogen

Η παραγωγή που ανακοινώθηκε το 2020 παίρνει πλέον σάρκα και οστά.

Ο Seth Rogen είχε ανακοινώσει το 2020 ότι ξεκινάει δουλειά πάνω σε μια νέα animated ταινία Teenage Mutant Jinja Turtles (Χελωνονιντζάκια) και πλέον έχουμε το πρώτο trailer.

Η Paramount Pictures το δημοσίευσε, μαζί με κάποιες πρώτες πληροφορίες.

Το στιλ της παραγωγής είναι ξεχωριστό και θυμίζει και κάτι από Spider-Man: Into the Spiderverse, πάντα εμπλουτισμένο με μοναδικές στιγμές χιούμορ.

Βρισκόμαστε μερικά χρόνια μετά την αποκάλυψη της ομάδας στους ανθρώπους και πλέον οι χαρακτήρες παλεύουν να γίνουν αγαπητοί στους πολίτες της Νέας Υόρκης, μέσα από ηρωικές πράξεις.

Η νέα τους φίλη April θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα κυκλώματα εγκληματιών και εννοείται πως θα συμμετέχει στη δράση.

Το Teenage Mutant Jinja Turtles: Mutant Mayhem αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Αυγούστου 2023.

From permanent teenager @SethRogen, a new generation of heroes will rise...from the sewers.



Watch the new teaser trailer for Teenage Mutant Ninja Turtles: #MutantMayhem - Only in theatres August 4, 2023. #TMNTMovie pic.twitter.com/SBFK4QFq8g