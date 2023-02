Μαχαίρωσε 17 φορές την εκατομμυριούχο γιαγιά του: Τον μάλωνε για τη χρήση κάνναβης

Μία 69χρονη εκατομμυριούχος στη Βρετανία δολοφονήθηκε από τον 17χρονο εγγονό της επειδή του έκανε παρατηρήσεις για τη χρήση κάνναβης.

Μία 69χρονη ιδιοκτήτρια εστιατορίου και εκατομμυριούχος δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο στη Βρετανία, ενώ δράστης του εγκλήματος είναι ο 19χρονος εγγονός της. Ως αιτία του φονικού φαίνεται να είναι το γεγονός ότι του έκανε παρατηρήσεις για τη χρήση κάνναβης.

Η άγρια δολοφονία είχε γίνει στην περιοχή Γουίθντιν στο Μπράιτον το 2021 κατά τη διάρκεια της καραντίνας για τον κορονοϊό, όταν ο δράστης ήταν μόλις 17 ετών. Η δίκη του είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα.

Millionaire owner of iconic Brighton restaurants was stabbed to death by her teenage grandson, murder trial hears https://t.co/cI5yyksyUd