Ισχυροί άνεμοι στην Αυστραλία εκσφενδονίζουν πανί σκάφους στον αέρα καθώς το πλήθος τρέχει να σωθει (vid)

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Αυστραλία, καθώς ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, κατά την διάρκεια αγώνων ιστιοπλοΐας.

Το πανί του καταμαράν της ομάδας του Καναδά υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από θυελλώδεις καταιγίδες που έστειλαν το πανί στον αέρα στο KPMG Australia Sail Grand Prix στο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Οι δραματικές σκηνές συνέβησαν καθώς η κακοκαιρία έπληξε την περιοχή. Το βίντεο που κατέγραψε η Sonya Thai δείχνει εργαζόμενους και θεατές να τρέχουν να σωθούν, καθώς ο εξοπλισμός εκσφενδονιζόταν στον αέρα, χτυπώντας πάνω σε σκηνές, ενώ συγκρατούνταν από γερανό.

Powerful winds at a sailing event in Australia sent a boat sail being hoisted by a crane crashing into a tent and sending people fleeing. https://t.co/cWJf37WRyC pic.twitter.com/S5JYQQ3fCw