Ταυτοποιήθηκαν υπολείμματα σκελετού αγνοούμενου από το 1976: Εντοπίστηκαν μέσα σε θαμμένο αυτοκίνητο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Αλαμπάμα, μετά την τακτοποίηση σκελετού, που βρέθηκε σε θαμμένο αυτοκίνητο.

Τα υπολείμματα σκελετού ενός 22χρονου φοιτητή που ήταν αγνοούμενος από το 1976 εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο του Kyle Clinkscales εντοπίστηκε θαμμένο μέσα σε έναν κολπίσκο πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Χθες (20/02) οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα υπολείμματα του σκελετού ανήκουν στον φοιτητή του Πανεπιστημίου Auburn στις ΗΠΑ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν 50 χρόνια.

Ο Kyle Clinkscales, 22 ετών, εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός σε ένα μπαρ όπου εργαζόταν στη πόλη του LaGrange της Τζόρτζια, τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου 1976. Σχεδίαζε να επιστρέψει στη σχολή του περίπου 35 μίλια μακριά με το λευκό του Ford Pinto του 1974. Ωστόσο δεν έφτασε ποτέ.

