H Lady Gaga μιμείται το χορό της «Wednesday» και κατηγορείται για άλλη μια φορά για σατανισμό (vid)

Η περιβόητη σκηνή χορού από τη σειρά «Wednesday» που έχει σαρώσει το διαδίκτυο έκανε την Lady Gaga να χορέψει στο ρυθμό της και να επαναφέρει μια τρελή θεωρία.

Για άλλη μια φορά η τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω της. Από τη πρώτη φορά που εμφανίστηκε η Lady Gaga κατάφερε να μαγνητίζει τα φώτα της δημοσιότητας με τις εκκεντρικές τις εμφανίσεις.

Αφορμή για να μιλάει πλήθος κόσμου για τη διάσημη τραγουδίστρια στάθηκε η προσπάθεια της να χορέψει στο ρυθμό της «Wednesday». Το κλιπ που δημοσιεύτηκε στο TikTok, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατάφερε να συγκεντρώσει 7 εκατομμύρια προβολές και 1,5 εκατομμύρια likes.

Βέβαια αρκετοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να επαναφέρουν μια θεωρία για την τραγουδίστρια, η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 2011. Αρκετοί ήταν αυτοί που πιστεύουν πως η τραγουδίστρια είναι βλάσφημη.

Αυτή η άποψη βέβαια από τη στιγμή που είναι ανυπόσταστη, πολλοί ήταν αυτοί που την διακομώδησαν. Παρακάτω τα επίμαχα σχόλια:

lady gaga getting blasphemy allegations to this day ahhh that’s how you know her music still remains supreme idk

lady gaga being dragged for blasphemy in almost 2023 is so funny because all i remember being said about her in 2010 was how she worshipped the devil and was evil and vile

what next? we’re canceling her for the meat dress again?