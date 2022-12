Δύο διακρίσεις για τη Λουξ στα Healthy Food Awards 2023

Η Λουξ έλαβε δύο βραβεία στη διοργάνωση των Healthy Food Awards 2023, η οποία για ακόμα μία χρονιά ανέδειξε την αριστεία και την καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.

H εταιρία είχε την τιμή και τη χαρά να διακριθεί σε δύο κατηγορίες για τα νέα προϊόντα της, την ανανεωμένη σειρά τσάι λουξ Tea και τη νέα μπλε πορτοκαλάδα λουξ free χωρίς ανθρακικό για όλη την οικογένεια. Στην κατηγορία “Healthy Beverage Product for Children” έλαβε το Silver βραβείο για τη λουξ free και στην κατηγορία “Free From or Low Beverage Product” έλαβε το Bronze βραβείο για τη σειρά λουξ Tea. Οι διακρίσεις αυτές έρχονται όχι μόνο να επιβραβεύσουν, αλλά και να ενισχύσουν την ποιότητα και την καινοτομία που προσδίδει η Λουξ στις νέες προϊοντικές προτάσεις της, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μικρών και μεγάλων.

Το διαφοροποιητικό στοιχείο της σειράς λουξ Tea είναι η ξεχωριστή γεύση που οφείλεται στη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυσικούς χυμούς φρούτων, οι οποίοι προσδίδουν μεγαλύτερη ένταση κάνοντας ακόμα πιο απολαυστικό ένα προϊόν που έχει υγιεινή ταυτότητα. Η Λουξ πέτυχε τη μείωση των θερμίδων στη συγκεκριμένη σειρά δημιουργώντας ένα απολαυστικό τσάι με πλούσια φυσική γεύση, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, μόνο με φυσικά γλυκαντικά και χωρίς ζάχαρη.

Η νέα λουξ free είναι η φυσικά δροσιστική, αγαπημένη πορτοκαλάδα λουξ μπλε χωρίς ανθρακικό και πλέον χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με φυσικά γλυκαντικά, σάκχαρα φρούτων και στέβια, extra βιταμίνη C και πλούσια γεύση, φτιαγμένη με φυσικό χυμό από 100% Ελληνικά πορτοκάλια. Η σύσταση του προϊόντος το καθιστά ιδανική επιλογή για ανθρώπους όλων των ηλικιών, που θέλουν να απολαύσουν ένα αναψυκτικό με πλούσια γεύση και χωρίς προσθήκη ζάχαρης.