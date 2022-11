Το κλείσιμο της χρονιάς φέρνει μεγάλες προσφορές σε παιχνίδια PS4 και PS5

Η Sony «τρέχει» άλλη μια προωθητική καμπάνια για τους κατόχους των κονσολών της.

Η Sony και το PlayStation συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες για τους κατόχους των PS4 και PS5, προσφέροντας αυτή τη φορά εκπτώσεις σε παιχνίδια.

Το νέο κύμα μειωμένων τιμών έχει την ονομασία “End of Year Deals” και θα ολοκληρωθεί στις 21 Δεκεμβρίου.

Μέχρι τότε, μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές προσφορές είτε μέσα από το σχετικό εικονίδιο στο PlayStation Store της κονσόλας σας, είτε μέσω του browser σας στο επίσημο ελληνικό site του PlayStation εδώ.

Στην παρούσα φάση βλέπουμε 719 διαφορετικές καταχωρήσεις και μερικές ενδιαφέρουσες εκπτώσεις είναι οι ακόλουθες.

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition PS4 & PS5 -65%

Call of Duty Modern Warfare PS4 -67%

Far Cry 6 Game of the Year Edition -60%

F1 22 Champions Edition PS4 & PS5 -50%

Gotham Knights Deluxe PS5 -45%

Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition PS4 – 60%

Need for Speed Heat Deluxe Edition PS4 – 90%

Sonic Frontiers Digital Deluxe PS4 & PS5 -30%

Tekken 7 Definitive Edition PS4 -84%

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint PS4 -85%