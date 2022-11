Σοκαριστικές εικόνες: Ολόκληρα χωριά πνίγηκαν στις λάσπες στην Ιταλία μετά τις κατολισθήσεις (vid)

Σοκ στην Ιταλία που αγωνιά για 12 αγνοούμενους ύστερα από τις μαζικές καταλισθήσεις από την ισχυρή βροχόπτωση στο νησί Ισκια.

«Πρόκειται για μια τραγωδία», δήλωσε ο αρχηγός της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, Φαμπρίτσιο Κούρτσιο, αναφερόμενος στις πλημμύρες που προκάλεσαν θύματα και τεράστιες καταστροφές, στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.pic.twitter.com/X929FUZaIq