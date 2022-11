Πρώτη εικόνα από την ταινία Gran Turismo

Έρχεται η επόμενη παραγωγή της Sony Pictures με άρωμα… αγωνιστικό.

H Sony Pictures ετοιμάζει την κινηματογραφική μεταφορά του Gran Turismo και έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα από τα γυρίσματα.

Η εικόνα είναι από τις πρώτες μέρες της παραγωγής και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες.

Ο Neil Blomkamp του Distinct 9 θα είναι ο σκηνοθέτης της, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρίσκονται οι Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom και Djimon Hounsou.

Τα γεγονότα της ταινίας θα μας ταξιδέψουν στην αρχή της σειράς για το πρώτο PlayStation το 1997 και θα βασίζονται στην πραγματική ιστορία του Jann Mardenborough, ενός Βρετανού παίκτη που κατέληξε μετά από χρόνια ενασχόλησης να αγωνίζεται σε κανονικό πρωτάθλημα.

Η πρεμιέρα της ταινίας Gran Turismo έχει προγραμματιστεί για τις 11 Αυγούστου 2023.

Filming is now underway on #GranTurismoMovie - based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver. pic.twitter.com/gV13gEg2G5