Η γκάφα της χρονιάς: Συντηρητής αρχαίων διέλυσε τουαλέτες άνω των 500 ετών στην Ιαπωνία

Ένας άνδρας που η δουλειά του είναι να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιαπωνίας, έπεσε κατά λάθος με το αυτοκίνητό του πάνω στην παλαιότερη τουαλέτα της χώρας.

Ο 30χρονος οδηγός που εργάζεται για την Ένωση Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Κιότο της Ιαπωνίας, κατέστρεψε την κοινοτική τουαλέτα, που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού Tofukuj.Η κοινόχρηστη τουαλέτα στο Tofukuji στο Κιότο χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πλέον σημαντικά πολιτιστικά αγαθά της χώρας.

Το μοιραίο συνέβη όταν ο υπάλληλος πάτησε απότομα το γκάζι χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι λίγο πριν είχε βάλει όπισθεν. Ως αποτέλεσμα γκρέμισε τη ξύλινη πόρτα και πήρε «παραμάζωμα» τις κοινόχρηστες τουαλέτες.

