Η Mariah Carey ξεκινά τα φετινά Χριστούγεννα ημίγυμνη στην μπανιέρα της

Έξω μπορεί να έχει ακόμη ζέστη, αλλά η Mariah είναι σε christmas mood και το ζει από τη μπανιέρα της

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων, Mariah Carey επέστρεψε δυναμικά, μπαίνοντας στο πνεύμα των γιορτών. Πριν λίγες ώρες, σε video που ανάρτησε στο Instagram, τη βλέπουμε γυμνή μες στη μπανιέρα της να υπαινίσσεται με δύο μόνο λέξεις πως είναι πολύ νωρίς (ή και όχι) να μπούμε σε Christmas mood, ακούγοντας το hit όλων των εποχών: "All I Want for Christmas Is You".

