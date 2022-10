Για γερά στομάχια: Το νέο θρίλερ 2μιση ωρών που κάνει τους θεατές να λιποθυμούν στους κινηματογράφους

Η νέα ταινία Terrifier 2 είναι πιο τρομακτική απ’ ότι περίμενε το κοινό.

Η εποχή του Halloween έφτασε. Κι αν στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμένη γιορτή, η αλήθεια είναι πως σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη την περιμένουν πως και πως. Μάλιστα, κάθε χρόνο «σκάνε» νέες ταινίες τρόμου, προκειμένου να βάλουν για τα καλά τον κόσμο στο κλίμα.

Φέτος, όμως, φαίνεται πως κάποιοι υπερέβαλαν. Μιλάμε για τους δημιουργούς της ταινίας «Terrifier 2», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες και προκάλεσε πανικό. Σε σκηνοθεσία του Damien Leone, βλέπουμε τον Art τον κλόουν να επιστρέφει στο Miles County και να τρομοκρατεί την πόλη ανήμερα του Halloween.

H περίπου 2μιση ωρών ταινία είναι γεμάτη με αίμα, σοκαριστικές σκηνές και αγριότητα, κάτι που έχει ήδη κάνει αρκετά άτομα να λιποθυμήσουν μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα, ενώ ανάγκασε ακόμη περισσότερους να αποχωρήσουν πριν τελειώσει.

«#Terrifier2 ο φίλος μου λιποθύμησε και ο κινηματογράφος κάλεσε ασθενοφόρο. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4