Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια για τους συνδρομητές των πακέτων PlayStation Plus για τον Οκτώβριο (vid)

Η Sony μίλησε σχετικά με το τι θα προσφέρει στους χρήστες των υπηρεσιών της.

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τα παιχνίδια που θα προσφέρει στους συνδρομητές των πακέτων PlayStation Plus, αλλά και τα κλασικά games που θα προσθέσει στην υπηρεσία της.

Τα παρακάτω παιχνίδια έρχονται για όσους έχουν εγγραφεί στα PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium και θα είναι διαθέσιμα μέσα στον μήνα που διανύουμε.

Τα παιχνίδια που προστέθηκαν είναι λοιπόν τα Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, Assassin’s Creed Odyssey, The Medium, Dragon Quest Builders και Dragon Quest Heroes.

Σε ό,τι αφορά τα μέλη του PlayStation Plus Premium, προστίθενται ακόμη Yakuza remasters, το Ultra Street Fighter IV και το Castlevania: Lords of Shadow. Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα.

PlayStation Plus Extra and Premium (Από τις 18/10)

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4