Ο πλανήτης των προσφορών πλησιάζει στα PS4 και PS5

Μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, ψωνίστε φθηνά επιλεγμένα παιχνίδια.

Για άλλον ένα μήνα, το PlayStation προσφέρει στους κατόχους PS4 και PS5 τη δυνατότητα να κάνουν δικά τους πολλά και σημαντικά παιχνίδια για τις δύο κονσόλες.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν κυκλοφορίες που έχουν αφήσει το δικό τους σημάδι, όπως τα Demon’s Souls, Rollerdrome και Destiny 2: The Witch Queen.

Το νέο αυτό πακέτο προσφορών έχει ξεκινήσει να προσφέρεται από τις 28 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 12 του επόμενου μήνα θα μπορείτε να προσθέσετε στη συλλογή σας νέους τίτλους και πακέτα επέκτασης.

Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε το Demon’s Souls στο -44%, το Destiny 2: The Witch Queen στο -40%, το It Takes Two στο -50%, το Call of Duty: Modern Warfare στο -67% και το Cuphead στο -30%.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές στην σχετική καρτέλα του PlayStation Store από την κονσόλα σας ή να μπείτε στο επίσημο ελληνικό site του PlayStation (και στη σχετική ενότητα εδώ) και να τις αναζητήσετε με την άνεσή σας μέσω browser.