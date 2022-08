Παράνοια: Σούπερ μάρκετ στην Αμερική έβαλε σε κουτάκι ασφαλείας το γνωστό μας «γκοτζίλα» για να μην το κλέψουν

Η Daily Mail ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή στη Νέα Υόρκη είναι μια «μέκκα για αλήτες».

Το είδαμε στην Τουρκία με τα αντικλεπτικά στα τρόφιμα, λανσάρεται πλέον και στις ΗΠΑ, από ένα σούπερ μάρκετ που θέλει να προφυλάξει το πολύτιμο προϊόν του από τους κλέφτες. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε, αλλά για το γνωστό σε όλους μας χοιρινό κονσέρβας. Το περιβόητο «γκοτζίλα» που λέγαμε στον στρατό!

Το κατάστημα Duane Reade λοιπόν, το οποίο εδρεύει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να προφυλάξει από τους κλέφτες το χοιρινό κρέας κονσέρβας, το έκλεισε σε διάφανα κουτιά ασφαλείας.

The thoroughly revamped loss-prevention regime at the Port Authority Duane Reade has finally created something of beauty, a sort of Jeff Koons homage. pic.twitter.com/gtlpzY2l9G

Η Daily Mail ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια «μέκκα για αλήτες» και η κλειδαριά ασφαλείας εισήχθη πιθανότατα επειδή το προϊόν «είναι δημοφιλής στόχος για κλέφτες».

Από τη στιγμή που η ανάρτηση έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί άλλοι άνθρωποι αποκάλυψαν κι άλλα προϊόντα που έχουν συναντήσει σε σούπερ μάρκετ και έχουν πάνω τους αντικλεπτικά, όπως τα ρούχα.

Πολλοί Βρετανοί έχουν δημοσιεύσει εικόνες από τυρί, βούτυρο, κοτόπουλο και παϊδάκια αρνιού με επιπλέον αντικλεπτικά μέτρα πάνω τους.

If you think Lurpak is bad - the local Aldi and Coop have started security tagging food. There was a GPS protected tag on a pack of lamb chops as well... #ThisMorning #CostOfLivingCrisis pic.twitter.com/ajUSNsZIeE