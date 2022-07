Ειδικός ταξιδιών αποκαλύπτει την καλύτερη ώρα στη μέρα για να «πετάξεις» εν μέσω της ταξιδιωτικής κρίσης

Ένας ταξιδιωτικός ειδικός, αποκάλυψε την καλύτερη ώρα της ημέρας για να ταξιδέψει κανείς εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια.

Είναι γεγονός, πως τους τελευταίους μήνες, ο χώρος των αεροπορικών μετακινήσεων δεν διανύει τις καλύτερες των ημερών του, ιδίως στη Βρετανία. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, μπερδέματα με τις αποσκευές… Όλα απόρροια της έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων οι ταξιδιώτες-τουρίστες να ταλαιπωρούνται.

Μιλώντας στη νέα εκπομπή του Channel 5 «Britain's Travel Chaos: How To Save Your Summer», ο Simon Calder αποκάλυψε ότι το καλύτερο είναι να κλείσετε μια πτήση νωρίς στην ημέρα, καθώς αυτό μειώνει τις πιθανότητες καθυστερήσεων.