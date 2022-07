Έξι νεκροί και 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Χάιλαντ Παρκ: Η αστυνομία αναζητά έναν νεαρό λευκό ύποπτο (vid)

Με βάση την περιγραφή που έδωσαν οι αρχές, ο ύποπτος είναι λευκός, ηλικίας 18-20 ετών και θεωρείται «ένοπλος και επικίνδυνος».

Στους 6 ανέρχονται οι νεκροί και στους 24 οι σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Χάιλαντ Παρκ, μια ήσυχη κοινότητα στα προάστια του Σικάγο.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, που διαφεύγει και θεωρείται ακόμη «ενεργός», όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σε έναν δρόμο της πόλης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ένοπλος πυροβολούσε από κάποια ταράτσα. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κρατάει ομήρους ή ότι έχει ταμπουρωθεί κάπου.

🚨🕸️ BREAKING



Sniper kills 6, injures 16 at 4th of July parade in Illinois.



Arm the parade floats! Harden the parades! More doors at parades! The only way to stop a bad parade with a gun is a good parade with a gun!#Happy4thofJuly #GunViolence pic.twitter.com/bVf9pqW7DU