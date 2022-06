Κουβαλούσε 23 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα στο… αναπηρικό του καροτσάκι!

Η αξία των τεσσάρων πακέτων έφτανε τις 378.000 ευρώ.

Δαιμόνιο μυαλό αποδείχθηκε ένας 22χρονος, αλλά όχι για πολύ καιρό, καθώς έπεσε στις «δαγκάνες» της αστυνομίας. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), «τσίμπησε» τον Alexander A. Lopez-Morel μόλις έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Charlotte Douglas στη Βόρεια Καρολίνα, από τη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς κουβαλούσε 23 κιλά κοκαΐνης με το ηλεκτρικό αναπηρικό καροτσάκι του.

Οι αξιωματούχοι της CBP διαπίστωσαν ότι ο 22 χρονος είχε κρύψει συσκευασίες με τη λευκή ουσία. Τέσσερα πακέτα του ναρκωτικού χωμένα μέσα στα μαξιλάρια του καθίσματος του ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, που ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 23 κιλά, αξίας 378.000 δολαρίων.

