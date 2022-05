Πυροβολισμοί με μία νεκρή στο Πανεπιστήμιο του Xavier στη Νέα Ορλεάνη

Νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αναφορές για μία νεκρή.

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, μέσα σε χώρο φοίτησης. Μετά το οδυνηρό μακελειό στο σχολείο του Τέξας, τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στην τελετή αποφοίτησης μαθητών γυμνασίου στο Πανεπιστήμιο Xavier, στη Νέα Ορλεάνη.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς και μία νεκρή, με την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης να ανακοινώνει ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από το χώρο, μετά την ολοκλήρωση της τελετής αποφοίτησης.

Ο ύποπτος και τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ακόμα. Τα ασθενοφόρα της Νέας Ορλεάνης μεταφέρουν γρήγορα τους τραυματίες στο τοπικό νοσοκομείο.



#BREAKING: Reports of a shooting at Xavier University in New Orleans, U.S. state of Louisiana during high school graduation. At least three people have been confirmed to be shot- per Police sources. pic.twitter.com/Ft3r6VYtSW