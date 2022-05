Έλουσαν με μπογιά τον Ρώσο πρέσβη στην Βαρσοβία, ενώ κατέθετε στεφάνι για τους σοβιετικούς στρατιώτες (vid)

Στόχος επίθεσης με κόκκινη μπογιά έγινε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Πολωνία, στη διάρκεια εκδήλωσης τιμής για τους πεσόντες κατά του ναζισμού.

O Ρώσος πρέσβης στη Βαρσοβία δέχθηκε επίθεση ενώ κατέθετε στεφάνι στη μνήμη των σοβιετικών στρατιωτών.

Συγκεκριμένα, προσπαθούσε να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των σοβιετικών στρατιωτών με αφορμή την Ημέρα Νίκης της ΕΣΣΔ επί της Ναζιστικής Γερμανίας.

The Russian ambassador to Poland was attacked while trying to lay a wreath at the cemetery of Soviet soldiers in Warsaw



He was all covered in red paint. pic.twitter.com/dTi5Fq037k