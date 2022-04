Υπήρξε όντως το «Φάντασμα του Κιέβου» ή μήπως ήταν αστικός μύθος; (vid)

Οι Ουκρανοί επιβεβαίωσαν ύπαρξη και τον θάνατο του «Φαντάσματος του Κιέβου», όμως οι αριθμοί των επιτυχιών του ήταν κάπως υπερβολικοί.

Από τις πρώτες μέρες της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, άρχισε να κυκλοφορεί ο θρύλος με το «Φάντασμα του Κιέβου». Του πιλότου ενός MiG-29 που κατάφερε στις πρώτες των συγκρούσεων να καταρρίψει 6 εχθρικά αεροσκάφη: Δύο Su-35, δύο Su-25 και από ένα Su-27, MiG-29.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I