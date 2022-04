Ντοκουμέντα «καίνε» τον Τζόνι Ντεπ: Τύφλα μεθυσμένος σπάει την κουζίνα, γραμμές πάνω στο τραπέζι (vid)

Τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα κατά την διάρκεια της δίκης του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερτ, δεν είναι και τόσο υπέρ του ηθοποιού.

Τα... άπλυτα του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερτ συνεχίζουν να βγαίνουν στην φόρα στο δικαστήριο που εκδικάζεται η υπόθεσή τους. Ένα από αυτά είναι το video που δείχνει τον πασίγνωστο ηθοποιό να είναι φουλ μεθυσμένος, να σπάει πράγματα στην κουζίνα και να χτυπάει τα ντουλάπια.

Μάλιστα ακούγεται να βρίζει, την ώρα που η τότε σύζυγός του που τραβάει το video τον ρωτάει τί έχει συμβεί, ενώ πέφτουν αντικείμενα στο πάτωμα. «Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω συγνώμη. Σου συνέβη κάτι; Δε νομίζω. Ήπιες όλο αυτό το πράγμα σήμερα το πρωί; Είσαι χάλια», του λέει στη συνέχεια.

Όταν παρουσιάστηκε αυτό το video, ο Μπεν Ρότενμπορν είπε στον Τζόνι Ντεπ: «Αυτό είναι το σπίτι σου στο Δυτικό Χόλιγουντ. Αυτός είσαι εσύ στο βίντεο. Ήσουν βίαιος;», για να λάβει την εξής απάντηση: «Προφανώς περνούσα άσχημα. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί όλο αυτό, το να ηχογραφηθεί παράνομα από την πελάτισσά σας. Όλα αυτά ταιριάζουν αρκετά με τις υπόλοιπες φωτογραφίες και ηχογραφήσεις. Προσπάθησε να το κρύψει από μένα και γελούσε. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον μέρος». Τελικά πως είχε πιει σε εκείνη την φάση, χτυπώντας διάφορα αντικείμενα στο σπίτι, όχι όμως την Άμπερ Χερτ.

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε μία φωτογραφία από το 2013, η οποία δείχνει ένα τραπέζι που πάνω του έχει ένα ποτήρι ουίσκι και μερικές γραμμές άσπρης σκόνης. Ο Τζόνι Ντεπ παραδέχθηκε οτι έπινε από το πρωί από εκείνη την περίοδο λόγω των γυρισμάτων της ταινίας Lone Ranger, ενώ αναφορικά με την κοκαΐνη αναγνώρισε πως έκανε χρήση ναρκωτικών.

Johnny Depp says it's unlikely he kept cocaine in this metal box with "Property of JD" on it, depicted next to lines of cocaine.



"When you put it in a box like that, chances are very good you’ll leave a trail of a long line of cocaine behind you walking down the street," pic.twitter.com/9ZU0MEwD7F