Τι κρατήσαμε από την Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ (vids)

Η 94η τελετή των Academy Awards ολοκληρώθηκε και για ακόμα μια φορά άφησε εποχή! Τι μας εντυπωσίασε από όσα είδαμε στην COSMOTE TV.

Η φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ που προβλήθηκε στην Ελλάδα ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV ολοκληρώθηκε και έχει αφήσει ήδη ιστορία!

Οι στιγμές που ξεχώρισαν πολλές και διαφορετικές, για να μην βαριόμαστε κιόλας. Άλλες επεισοδιακές, άλλες συγκινητικές κι άλλες απλά απίθανες. Το σίγουρο είναι πως ο καθένας με τον τρόπο του έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να ξεχωρίσει και να συζητηθεί - ακόμα κι αν χρειάστηκε να δώσει ένα χαστούκι, που (δεν) λέει ο λόγος.

Άλλωστε, τι είναι μια κομψή και γκλαμουράτη τελετή, αν δεν έχει και λίγο... αλατοπίπερο; Το "Dune" ήταν η πολυβραβρευμένη ταινία της βραδιάς, καθώς απέσπασε 6 Όσκαρ (Καλύτερος Ήχος, Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική, Καλύτερο Μοντάζ, Cinematography, Καλύτερα Εφέ), αλλά εμείς κρατήσαμε και τις παρακάτω δέκα στιγμές από όσα παρακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς στην COSMOTE TV.

Didn't see that coming

Ίσως είναι το σκηνικό που θα ήθελαν να ξεχάσουν όλοι από την 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ και πρώτοι από όλους οι δύο πρωταγωνιστές. Ωστόσο, ό,τι έγραψε στην κάμερα, πλέον θα μείνει στην... αιωνιότητα του διαδικτύου και θα μνημονεύεται για καιρό. Ο Κρις Ροκ έκανε ένα κακόγουστο αστείο για την αλωπεκία της συζύγου του Γουίλ Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, αναφέροντας πως ανυπομονεί να τη δει στο sequel του G.I. Jane, της ταινίας, όπου η Ντέμι Μουρ είχε ξυρισμένο κεφάλι. Τότε, ο 53χρονος ηθοποιός σηκώθηκε πάνω, πήγε στη σκηνή και χαστούκισε τον συνάδελφό του με συνοπτικές διαδικασίες. Οι απόψεις για το αν ήταν στημένο το σκηνικό που είδαμε με γουρλωμένα μάτια και άφωνοι κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης της COSMOTE TV διίστανται, αφού η κάμερα «έπιασε» τον Γουίλ Σμιθ να γελάει - εν αντιθέσει με την ολίγον τι αγανακτισμένη Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ. Πάντως, όταν λεπτά αργότερα παρέλαβε το πρώτο του Όσκαρ για τον Α' Ανδρικό Ρόλο στο "King Richard", ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά του κι άρχισε να κλαίει κατά την ομιλία του.

Κάτι μπήκε στο μάτι μας

Στα ωραία και ουσιαστικά στιγμιότυπα της βραδιάς, η πιο συγκινητική στιγμή ανήκει αναμφίβολα στον Τρόι Κότσουρ. Ο ίδιος συμμετείχε στο "CODA" (Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο) και κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, γράφοντας ιστορία. Ο Τρόι Κότσουρ έγινε ο δεύτερος κωφός ηθοποιός, μετά τη συμπρωταγωνίστριά του στο "CODA" Μάρλι Μέιτλιν (1987), που παίρνει στα χέρια του το χρυσό αγαλματίδιο, και ο πρώτος κωφός άνδρας που το καταφέρνει αυτό. Τη στιγμή που ανέβαινε στη σκηνή του "Dolby Theater" έγινε αποδέκτης ενός εκπληκτικού standing ovation, ενώ η επικοινωνία του με την Γιου-Τζουνγκ Γιουν, που τού έδωσε το Όσκαρ, μας έκανε να βουρκώσουμε.

Ήρθε η αλλαγή (;)



Η νίκη της Αριάνα ΝτεΜπόουζ είναι σημαντική και συμβολική από όλες τις πλευρές. Η 31χρονη ηθοποιός, όχι απλά επιβεβαίωσε τον όρο του φαβορί για το βραβείο του Β' Γυναικείου Ρόλου για το ρόλο της Ανίτα στο "West Side Story" - είχε κερδίσει ήδη σε αυτή την κατηγορία στα BAFTA και στις Χρυσές Σφαίρες - αλλά άνοιξε το δρόμο για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, που μέχρι πρότινος ήταν αποκλεισμένη από την Ακαδημία. Η ΝτεΜπόουζ έχει δηλώσει ανοιχτά πως είναι queer και με το να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο έγραψε ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος που δηλώνει ανοιχτά τη σεξουαλική του ταυτότητα και κατακτά ένα Όσκαρ. Επίσης, έγινε η δεύτερη λατίνα, μετά τη Ρίτα Μορένο, που κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τον ίδιο ακριβώς ρόλο (!) το 1962.

Τρίτη και... τυχερή

Jessica Chastain's emotional #Oscar speech:



"Suicide is a leading cause of death in the United States. It's touched many families, it's touched mine, especially members of the LGBTQ community who often feel out of place with their peers." pic.twitter.com/6RzNYOQmz6 — best of jessica chastain (@bestofchastains) March 28, 2022

Η απαστράπτουσα Τζέσικα Τσάστεϊν είδε τους κόπους της να ανταμείβονται, καθώς κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα της το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο "The Eyes of Tammy Faye". Η ίδια υπήρξε υποψήφια σε αυτή την κατηγορία για την ερμηνεία της στις ταινίες «Υπηρέτριες» και "Zero Drak Thirty", χωρίς να πάρει στα χέρια της το αγαλματίδιο. Η 45χρονη έδωσε και μια συγκλονιστική ομιλία, αναφερόμενη στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και μίλησε για ένα θέμα που «έχει αγγίξει πολλές οικογένειες», ανάμεσα σε αυτές και η δική της. «Αντιμετωπίζουμε μία νομοθεσία γεμάτη διακρίσεις και μισαλλοδοξία, που σαρώνει τη χώρα μας, με μόνο στόχο να μας χωρίσει. Υπάρχει βία και εγκλήματα μίσους ενάντια σε αθώους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε εποχές σαν τη δική μας, σκέφτομαι την Τάμι και εμπνέομαι από τις ριζοσπαστικές πράξεις αγάπης της. Εμπνέομαι από το πάθος της. Το βλέπω σαν μία αρχή, που μας πηγαίνει μπροστά και μας συνδέει με την επιθυμία να γινόμαστε αποδεκτοί για το ποιοι είμαστε, να μας αποδέχονται για το ποιον αγαπάμε και να ζούμε μια ζωή χωρίς τον φόβο της βίας ή τον τρόμο. Κι εσείς εκεί έξω που όντως νιώθετε απελπισμένοι και μόνοι, θέλω απλώς να ξέρετε ότι σας αγαπούν άνευ όρων για τη μοναδικότητά σας». Χειροκροτούμε!

Η σκηνοθεσία είναι γένους... θηλυκού



Η τελετή, που μετέδωσε ζωντανά και αποκλειστικά στην Ελλάδα η COSMOTE TV, είχε αρκετές ιστορικές στιγμές. Μία από αυτές ανήκε και στην Τζέιν Κάμπιον. Η 67χρονη πήρε στα χέρια της το Όσκαρ για την Καλύτερη Σκηνοθεσία για την ταινία "The Power Of The Dog", μια ταινία πολυσυζητημένη για το "toxic masculinity" που πραγματεύεται και η οποία ήταν η δεύτερή της ευκαιρία για ένα χρυσό αγαλματίδιο, μετά τα «Μαθήματα Πιάνου» (1993). Με αυτόν τον τρόπο, έγινε η τρίτη γυναίκα στα 94 χρόνια του θεσμού που λαμβάνει αυτό το βραβείο (μετά τις Κάθριν Μπιγκελόου και Κλόε Ζάο), ενώ είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο Όσκαρ καταλήγει σε γυναικεία χέρια back-to-back. Πώς να μην της δώσει, λοιπόν, ένα μεγάλο φιλί ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς;

Stand for Ukraine

Ukrainian war victims honored with minute of silence at the Oscars



Mila Kunis called to honor their strength& resilience as text asked to "support in any way you are able #StandWithUkraine"



However, orgs did not mention the reason of invasion & conflict in Ukraine: Russia pic.twitter.com/ltp1TLc8ed — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 28, 2022

Η Μίλα Κούνις είναι γνωστό πως συμβάλλει με κάθε τρόπο στη στήριξη της Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας σε αυτή. Μαζί με τον σύζυγό της, Άστον Κούτσερ, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της χώρας από την οποία κατάγεται και συνεχίζει ακάθεκτη για την επίτευξη του σκοπού της. Γι' αυτό και κατά την παρουσία της στα Όσκαρς δεν γινόταν να μείνει άπραγη. Πριν, λοιπόν, αναφερθεί στην κατηγορία του Καλύτερου Τραγουδιού, το οποίο παρουσίαζε, άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για την Ουκρανία, λέγοντας: «Τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα έχουν επηρεάσει πολλούς από εμάς. Νιώθουμε απογοήτευση. Ωστόσο, όταν βλέπεις τη δύναμη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια τέτοια καταστροφή, είναι αδύνατο να μην συγκινηθείς από την ανθεκτικότητά τους. Δεν μπορεί, παρά να αισθάνεσαι δέος απέναντι σε αυτούς που βρίσκουν δύναμη να συνεχίσουν να παλεύουν μέσα από το σκοτάδι». Στη συνέχεια ζήτησε από όλους να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του πολέμου.

Ατάκες για... Όσκαρ

Τρεις γυναίκες κωμικοί ήταν φέτος υπεύθυνες για την άρτια παρουσίαση των Academy Awards, η Εϊμι Σούμερ, η Γουάντα Σάικς και η Ρετζίνα Χολ. Κι όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν... ρέστα με τις ατάκες τους. Από αυτά που ακούστηκαν, ξεχώρισαν τα «φέτος η Ακαδημία προσέλαβε τρεις γυναίκες για την παρουσίαση των Όσκαρ, γιατί ήταν πιο οικονομικό από το να πληρώσουν έναν άντρα», «θα έχουμε μία υπέροχη βραδιά απόψε. Και για όλους εσάς στη Φλόριντα: θα έχουμε μία gay gay GAY βραδιά!», «υποψήφιο και το "Don't Look Up". Μάλλον, τα μέλη της Ακαδημίας δεν κοιτούν όντως. Τις κριτικές!», «Τζούντι Ντεντς, έχασες απόψε. Έχουμε ένα μήνυμα για σένα από την Κιμ Καρντάσιαν: να δουλεύεις πιο σκληρά». Αν υπήρχε Όσκαρ καλύτερης ατάκας, θα τους το δίναμε!

Το (μουσικό) μέλλον είναι λαμπρό

JUST BILLIE EILISH SINGING NO TIME TO DIE. #Oscars pic.twitter.com/n9Uo19jePX — rangel #NoTimeToDie (@tearyeilish) March 28, 2022

Αν κάποιος έλεγε στην Μπίλι Άιλις ότι μόλις στα 20 της χρόνια θα κέρδιζε ένα Όσκαρ, πιθανώς θα έλεγε ότι της κάνουν πλάκα. Έλα, όμως, που συνέβη και αυτό! Η χαρισματική καλλιτέχνις με την βελούδινη φωνή... εκθρόνισε την queen Μπιγιόνσε, που ήταν επίσης υποψήφια στην κατηγορία για το Καλύτερο Τραγούδι σε ταινία, και μαζί με τον Φινέας Ο' Κόνελ κέρδισαν το Όσκαρ για το "No Time To Die" που ακούσαμε στην τελευταία ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ. Και τι είδαμε στην COSMOTE TV; Το παρακάτω μοναδικό θέαμα.

Επετειακές εμφανίσεις

Το παρελθόν... αναβίωσε στη σκηνή του "Dolby Theater" και είχαμε μοναδικά reunions. Ο λόγος για τις εμφανίσεις των Φράνσις Φορντ Κόπολα, Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο για 50 χρόνια του «Νονού», για τον χορό των Τζον Τραβόλτα, Ούμα Θέρμαν και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον για τα 28 χρόνια του «Pulp Fiction», αλλά και για το αφιέρωμα στα 60 χρόνια "Τζέιμς Μποντ".

Rule Breakers



Συνήθως η «παράδοση» θέλει τα Όσκαρς να έχουν συγκεκριμένο dress code, με κουστούμια για τους άνδρες και μάξι φορέματα - και ουχί κοντά - για τις γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουμε δει ηθοποιούς και celebrities να «σπάνε» τους κανόνες με έξυπνους τρόπους και να κερδίζουν τις εντυπώσεις με τις επιλογές τους. Στην COSMOTE TV, η οποία είχε αρχίσει την κάλυψη της τελετής από τις αφίξεις στο κόκκινο χαλί, θαυμάσαμε δύο looks που συζητήθηκαν: από τη μία ήταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος επέλεξε να φορέσει ένα glam κουστούμι χωρίς... πουκάμισο από κάτω, ενώ από την άλλη, η Κρίστεν Στιούαρτ έκανε την «επανάσταση» με σορτς - ταγέρ, αφήνοντας ξεκούμπωτο το λευκό της πουκάμισο.

Δες στο παρακάτω video τις καλύτερες στιγμές από τα Βραβεία Όσκαρ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά την 94η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ με ελληνικούς υπότιτλους από την COSMOTE TV την Δευτέρα 28/03.

Το πρόγραμμα:

