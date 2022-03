To video εκθέτει τον Γουίλ Σμιθ: Αρχικά γελούσε με τον Κρις Ροκ και μετά του έριξε μπουνιά (vid)

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο video, ο Γουίλ Σμιθ αρχικά γελούσε με το αστείο του Κρις Ροκ, την ώρα που η συζυγός του ήταν εμφανώς ενοχλημένη.

Το σκηνικό με την μπουνιά του Γουίλ Σμιθ (ο οποίος ζήτησε κλαίγοντας συγγνώμη) θα μείνει στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ, έχοντας προκαλέσει σάλο σε όλο τον κόσμο, καθώς μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό που προήλθε ως αντίδραση του αστείου που έκανε ο παρουσιαστής για το ξυρισμένο κεφάλι λόγω αλωπεκίας της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Ωστόσο, μελετώντας λίγο πιο προσεκτικά το video από την επίμαχη στιγμή, θα παρατηρήσει κανείς πως ο Γουίλ Σμιθ αρχικά είχε γέλαγε με το αστείο που έκανε ο Κρις Ροκ.

Μάλιστα, το πλάνο πιάνει και την σύζυγό του την ίδια στιγμή, με τα συναισθήματά τους να είναι ακριβώς αντίθετα. Από τη μία η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ ήταν εμφανώς ενοχλημένη και δίπλα της ακριβώς ήταν ο Γουίλ Σμιθ, ο οποίος γελούσε.

Δείτε το video...

Στα social media και ειδικά στο Twitter έχει γίνει χαμός με το συγκεκριμένο πλάνο που κατά κάποιο τρόπο εκθέτει τον πασίγνωστο ηθοποιό. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που στα Όσκαρ συνηθίζεται να γίνονται αστεία που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως... χοντροκομμένα.

