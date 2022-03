Κλαίγοντας ζήτησε συγγνώμη ο Γουίλ Σμιθ για την μπουνιά στον Κρις Ροκ (vid)

Κατά την παραλαβή του Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου, ο Γουίλ Σμιθ ζήτησε συγγνώμη δακρύζοντας για την συμπεριφορά του.

Τα εφετινά Όσκαρ δεν σημαδεύτηκαν από κάποια ταινία ή από κάποια ομιλία. Αυτό που τα χαρακτήρισαν και θα μείνει για πάντα στην ιστορία των κορυφαίων βραβείων, ήταν το πρωτοφανές σκηνικό με τον Γουίλ Σμιθ και τον Κρις Ροκ, με την μπουνιά που του έριξε...

Ο πασίγνωστος ηθοποιός λίγα λεπτά από την επίθεση που εξαπέλυσε στον παρουσιαστή, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου.

Εκεί λοιπόν απολογήθηκε για την συμπεριφορά του, λέγοντας δακρυσμένος: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία και τους συνυποψήφιούς μου. Είναι μια πανέμορφη στιγμή και δεν κλαίω γιατί κέρδισα το βραβείο. Δεν έχει σημασία το ότι κέρδισα ένα βραβείο. Έχει σημασία γιατί μπόρεσα να φωτίσω όλων αυτόν τον κόσμο. Τον Tim, τον Trevor, τον Zack, την Saniyya, την Demi, την Aunjanue και όλο το συνεργείο του King Richard, τη Venus και τη Serena και όλη την οικογένεια Williams. H τέχνη μιμείται τη ζωή λένε. Μπορεί να φαίνομαι τώρα σαν ένας τρελός πατέρας, όπως είπανε για τον Richard Williams κάποτε, αλλά η αγάπη σε ωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», είπε μεταξύ άλλων.

Μάλιστα αποκάλυψε τι του είπε ο Ντένζελ Ουάσιγκτον, ο οποίος μαζί με τον μάνατζέρ του, Μερεντιθ Οσάλιβαν, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν μετά το περιστατικό: «Σε ευχαριστώ Dee. Ο Denzel μου είπε πριν λίγα λεπτά "Στην καλύτερή σου στιγμή, να προσέχεις, γιατί τότε ο Διάβολος θα έρθει για σένα», ενώ κλείνοντας ευχήθηκε η Ακαδημία να τον καλέσει ξανά.

Here's Will Smith's tearful acceptance speech at the #Oscars. https://t.co/ulvT7fsB57 pic.twitter.com/Uq2krBbBld