Το CODA πήρε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας (vid)

Οι νικητές στις βασικές κατηγορίες των εφετινών Όσκαρ.

Το φιλμ χαμηλού προϋπολογισμού «CODA» της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διαψεύδοντας τα προγνωστικά ειδικών και συντρίβοντας αρκετά βαριά ονόματα που ανταγωνιζόταν.

Ο θρίαμβος του φιλμ αυτού, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Bélier», ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου. Η αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Τσαστέιν έλαβε βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο φιλμ «The eyes of Tammy Faye», όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλεευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές ατυχήσασα υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αρχικά με το «Υπηρέτριες», κατόπιν για την ερμηνεία της στο «Zero Dark Thirty». Εντέλει κέρδισε την αναμέτρηση με άλλες τέσσερις πολύ δημοφιλείς σταρ: την Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), την Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»). Το φιλμ «Summer of Soul»του μουσικού της χιπ-χοπ Αμίρ «Questlove» Τόμσον, με θέμα την αξιομνημόνευτη αν και ξεχασμένη από πολλούς συναυλία στο Χάρλεμ το 1969, που είχε αποκληθεί «το μαύρο Γούντστοκ», έλαβε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Ήδη πολυβραβευμένη αφότου κυκλοφόρησε, ειδικά στο φεστιβάλ Σάντανς του 2021 (βραβείο κριτικής επιτροπής, βραβείο κοινού), η θεαματική και γεμάτη ενέργεια ταινία κέρδισε το «Flee», ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων για την πορεία αφγανού πρόσφυγα.

Η νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον έλαβε βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία της «Η εξουσία του σκύλου» κι έγινε έτσι μόλις η τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο, έναν χρόνο μόλις μετά την Κλόι Τζάο. Η πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η Κάθριν Μπίγκελοου, που είχε βραβευτεί για το πολεμικό δράμα The Hurt Locker το 2010. Η Τζέιν Κάμπιον είχε ήδη λάβει το 1994 Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για τα «Μαθήματα Πιάνου».

Το τρίωρο φιλμ «Drive my car» του ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας. Εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους «άνδρες χωρίς γυναίκες», το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του. Το «Drive my car» επιβλήθηκε άλλων τεσσάρων ταινιών που συμμετείχαν με τα χρώματα του Μπουτάν, της Δανίας, της Ιταλίας και της Νορβηγίας.

Τα στούντιο Ντίσνεϊ εξασφάλισαν χθες Κυριακή το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, με το «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός», φιλμ που έχει σκηνικό την Κολομβία και αναφορές στον πολιτισμό και τις παραδόσεις της. Το «Ενκάντο» αφηγείται τις περιπέτειες μιας συνηθισμένης έφηβης, της Μιραμπέλ, παιδιού οικογένειας κάθε μέλος της οποίας έχει μαγικές δυνάμεις, στην καρδιά των βουνών της Κολομβίας. Επικράτησε έναντι μιας επικής περιπέτειας, επίσης των στούντιο Ντίσνεϊ, του «Η Ράια και ο τελευταίος δράκος», της δραματικής ταινίας «Flee», του «Luca» της εταιρείας Πίξαρ (θυγατρική της Ντίσνεϊ) και του φιλμ «Οι Μίτσελ και η εξέγερση των μηχανών», σε σκηνοθεσία του Μάικ Ριάντα.

