Πρωτοφανές σκηνικό στα Όσκαρ: Ο Γουίλ Σμιθ χτύπησε τον παρουσιαστή στην σκηνή (vid)

Το αστείο που έκανε ο Κρις Ροκ για την σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, προκάλεσε την έκρηξη του ηθοποιού που ανέβηκε στη σκηνή και τον χτύπησε.

Με ένα άνευ προηγουμένου σκηνικό συνοδεύτηκε η 94η τελετή των Όσκαρ, καθώς είχε ακόμα και ξύλο. Πραγματικό ξύλο και όχι κάποιο σκηνοθετημένο σκηνικό.

Αφορμή στάθηκε το σχόλιο που έκανε ο παρουσιαστής για το ξυρισμένο κεφάλι, λόγω αλωπεκίασης, της συζύγου του Γουίλ Σμιθ, ο οποίος το εξέλαβε ως προσβολή.

Ανέβηκε στη σκηνή και του έριξε μία μπουνιά, με τους θεατές να προσπαθούν να καταλάβουν αν το όλο περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο ή πραγματικό.

Το έξαλλο ύφος του πασίγνωστου ηθοποιού όμως και το γεγονός οτι ακόμα και όταν επέστρεψε στην θέση του φώναζε «μην ξαναπιάσεις στο γ@μ!μ€νο το στόμα σου την γυναίκα μου», δεν άφηνε αμφιβολίες.

Άλλωστε και η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ φάνηκε να ενοχλείται μόλις κατάλαβε το σχόλιο που έγινε για εκείνη.

Ο Κρις Ροκ, προσπαθώντας να μην δείξει την αμηχανία επιχειρεί να αστειευτεί λέγοντας: «Μου γ@μ!σ€ τα μούτρα».

Chris Rock made a joke about Will Smith's wife, Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head.



She's spoken openly about having a hair loss condition.



Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock.



