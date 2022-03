Ζελένσκι: «Συζητήσαμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ουκρανίας με τον Μητσοτάκη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως συζήτησε- μεταξύ άλλων- με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

«Αμυντική συνεργασία» μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας φαίνεται πως συζητήθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Σε tweet που έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Του μίλησα για την ανθρωπιστική κατάσταση στις υπό πολιορκία πόλεις και τον ευχαρίστησα για τη βοήθεια που παρέχει η χώρα του. Συζητήθηκε η αμυντική συνεργασία των Ελλάδας και Ουκρανίας».

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.