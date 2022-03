Πολίτης στο Ισραήλ πυροβόλησε Άραβα που μαχαίρωσε και σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους (vids)

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από επίθεση ενός Άραβα πολίτη του Ισραήλ στην πόλη Μπερσεβά. Νεκρός ο δράστης επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ένας Άραβας μαχαίρωσε και σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην πόλη Μπερσεβά, στο νότιο Ισραήλ, προτού να πέσει νεκρός από τις σφαίρες ενός περαστικού, ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για μια από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν Άραβας πολίτης του Ισραήλ, ένας πρώην καθηγητής λυκείου που είχε φυλακιστεί με την κατηγορία ότι διατηρούσε δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος.

«Φαίνεται ότι ήταν ένας μεμονωμένος τρομοκράτης» ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Έλι Λεβί στο τηλεοπτικό κανάλι Channel 13 TV. «Ένας πολίτης πήρε την πρωτοβουλία, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε», πρόσθεσε.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε ότι τρεις γυναίκες και ένα άνδρας σκοτώθηκαν από τον δράστη ο οποίος τους επιτέθηκε σε ένα βενζινάδικο και ένα εμπορικό κέντρο. Τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και ο ένας από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Moment a terrorist who attacked and killed 4 people in a terror attack in the southern city of Be'er Sheva, #Israel, was gun down by armed civilians. The attack started as a car ramming and continued as a stabbing frenzy.

The terrorist is from the bedouin community. pic.twitter.com/SPSjNpF6GR