Πατέρας νεκρού Ρώσου στρατιώτη στην συναυλία υπέρ του Πούτιν: «Να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε» (vid)

Συναυλία υπέρ του Πούτιν διεξάγεται στη Μόσχα, με αφορμή την 8η επέτειο για την προσάρτηση της Κριμαίας. Καταγγελίες για πληρωμένους θεατές.

Την ώρα που απαριθμούνται πάνω από 100 νεκρά παιδιά στην Ουκρανία, που ξένα αλλά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει βομβαρδιστεί νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, θέατρο με αμάχους και κατοικίες, στη Ρωσία ο Πούτιν διοργάνωσε μία φιέστα. Μία συναυλία υπέρ του… προέδρου του Βλάντιμιρ Πούτιν, με αφορμή την 8η επέτειο από την «προσάρτηση» της Κριμαίας στη Ρωσία.

Thousands of people are gathered at Moscow’s Luzhniki stadium wearing pro-war symbolism, to hear the father of a Russian soldier killed in Ukraine say “We must finish what we started and liberate our land from fascism.” Just unbelievable. pic.twitter.com/SJ6Ww8EG4p — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 18, 2022

Στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, το μεγαλύτερο της χώρας, που φιλοξένησε και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες υποστηρικτές του Πούτιν, με ρώσικες σημαίες ανά χείρας. Με την παρουσία τους δηλώνουν την πίστη τους και την υποστήριξή τους στην απόφαση για εισβολή στην Ουκρανία, καθώς ο τίτλος της συναυλίας είναι: «Για έναν κόσμο χωρίς ναζισμό».

Σε πολλά social media όμως επισημαίνεται ότι το συγκεντρωμένο πλήθος στο Λουζνίκι, έχει λάβει λεφτά για να παραστεί στην συναυλία υπέρ του Πούτιν.

Huge crowd gathered at Luzhniki stadium in Moscow to attend “Crimean Spring” event where Putin is expected to speak today. Multiple reports of students and workers of state enterprises bussed in. Baza reported that any symbols “representing Ukraine and the West” are banned. pic.twitter.com/H2HnCL51qH — Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 18, 2022

«Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου - που συγκεντρώνεται στο στάδιο Λουζνίκι - πληρώνεται. Αυτή η αγγελία προσφέρει 300 ρούβλια. Έχω δει αναφορές πληρωμών έως και 1.400 ρούβλια. Προφανώς τα περισσότερα ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου δεν θα παρευρεθούν για το κατόρθωμα της τρομοκρατικής επίθεσης», αναφέρει ένας από τους χρήστες του Twitter.

Οι διοργανωτές τονίζουν πως εντός του γηπέδου βρίσκονται περίπου 100.000 θεατές, και άλλοι 400.000 απέξω.

Το παρών φυσικά έχει δώσει και ο ίδιος ο Πούτιν που απευθύνθηκε στο πλήθος, ενώ πατέρας στρατιώτη που σκοτώθηκε στην Ουκρανία, είπε: «πάμε να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε».