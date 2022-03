Οι Ουκρανοί αγρότες με τρακτέρ έχουν γίνει σύμβολο αντίστασης κλέβοντας τα άρματα των Ρώσων (vids)

Το δικό τους ρόλο στον πόλεμο φαίνεται να παίζουν οι Ουκρανοί αγρότες με τα τρακτέρ.

Σε σύμβολο αντίστασης για την Ουκρανία εξελίσσονται οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, αλλά και στο μεγαλύτερο τρολάρισμα των Ρώσων. Τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένας πανικός στα social media με τα ουκρανικά τρακτέρ να απομακρύνουν τα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα.

Το πρώτο βίντεο εμφανίστηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και εμφάνιζε ένα τρακτέρ που παρασύρει ένα ολόκληρο ρωσικό τανκ φαινομενικά με μεγάλη ευκολία. Η λεζάντα του βίντεο έγραφε: «Ουκρανός αγρότης κλέβει ρωσικό τανκ ακριβώς κάτω από τη μύτη των Ρώσων που το κατέλαβαν».

Έτσι το ταπεινό τρακτέρ έγινε σύμβολο αντίστασης της Ουκρανίας, συνώνυμο της άποψης ότι οι πολίτες της δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και να αφήσουν τους Ρώσους να κατακτήσουν τη χώρα τους.

Μετά το παραπάνω επικό βίντεο με τον Oυκρανό αγρότη να σέρνει ένα εγκαταλελειμμένο ρωσικό τανκ, ακολούθησαν και πολλά ακόμα που δείχνουν αγροτικά μηχανήματα να τραβούν ρωσικό πολεμικό εξοπλισμό, από θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού μέχρι εκτοξευτές πυραύλων.

Hw is it possible when Ukraine's farmers brigade hv captured more than 20 Russian tanks? 😂 pic.twitter.com/2jAp6YQcPt

Μάλιστα, δεν λείπουν και τα σχόλια του τύπου «Οι Ουκρανοί αγρότες είναι αυτή την στιγμή μία μεγάλη στρατιωτική δύναμη με τα τανκς που έχουν συλλέξει», ή ότι «το κόστος των ρώσικων μηχανών υπολογίζεται πλέον σε εκατομμύρια ευρώ».

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησαν πλάνα από μια συνοδεία τρακτέρ που κατευθυνόταν προς την περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας για να υπερασπιστούν φαινομενικά την περιοχή που καταλαμβάνει ο ρωσικός στρατός.

Legendary farmers have already become the symbol of all-Ukrainian resistance. In Chulakivka tractor convoy is moving to the fields under the Ukrainian flags. This is Kherson region on the south of Ukraine, which russians try to occupy #UkrainianVictory pic.twitter.com/2s1Ug25qVi