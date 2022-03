Πρώην Ρώσος Υπουργός εξηγεί τις τρεις απατηλές πεποιθήσεις που είχε ο Πούτιν πριν εισβάλει στην Ουκρανία!

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Andrei Kozyrev ανέλυσε ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, δεν βασίστηκε σε παράλογη σκέψη, αλλά σε «λανθασμένους και ανήθικους» υπολογισμούς.

Είναι γεγονός πως τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει για τον Βλάντιμιρ Πούτιν έτσι ακριβώς όπως θα ήθελε και περίμενε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πίστευε δε, πως σε δύο ώρες θα βρισκόταν στο Κίεβο, ωστόσο τα πλήγματα που έχει δεχθεί το ρωσικό στράτευμα- το «καλύτερο του κόσμου», όπως διατείνονταν στη Μόσχα- είναι πολλά και βαριά.

Υπό αυτό το πρίσμα, ένας πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας (1991 και 1996) ανέλυσε ότι η απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, δεν βασίστηκε σε παράλογη σκέψη, αλλά σε «λανθασμένους και ανήθικους» υπολογισμούς. Ο Andrei Kozyrev λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο, παρέθεσε τρεις θεμελιώδεις (απατηλές) πεποιθήσεις του Πούτιν που -πιθανότατα- οδήγησαν στην απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία.

To understand why the invasion was rational for Putin, we have to step into his shoes. Three beliefs came together at the same time in his calculus:

1. Ukraine’s condition as a country

2. Russian military’s condition

3. The West’s geopolitical condition — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

Λέει λοιπόν: «Οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδιαίτερα στη Δύση, θεωρούν την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία ως εντελώς παράλογη. Διαφωνώ. Είναι φρικτό, αλλά όχι παράλογο. Για να καταλάβουμε γιατί η εισβολή ήταν λογική για τον Πούτιν, πρέπει να μπούμε στο μυαλό του».

Η πρώτη βασική πεποίθηση που είχε ο Πούτιν ήταν ότι η Ουκρανία «δεν ήταν πραγματικό έθνος». Ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ένα ρωσικό «δορυφορικό κράτος» (όπως η Λευκορωσία) και ότι η απομάκρυνση της χώρας από τη ρωσική επιρροή μετά την επανάστασή του Μαϊντάν το 2014 ήταν αποτέλεσμα της δυτικής παρέμβασης.

If Ukraine’s government cannot be kept independent and pro-Kremlin covertly, as he likely concluded, then he will overtly force it to be. He also started to believe his own propagandists that Ukraine is run by a Nazi-Bandera junta. Perfect pretext to “de-Nazify” Ukraine. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

Ο Kozyrev λέει ότι ο Πούτιν «άρχισε να πιστεύει τους δικούς του προπαγανδιστές» που ισχυρίζονταν ότι η Ουκρανία διοικείται από νεοναζί και ένιωθε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει βία για να επαναφέρει τη χώρα στο πλευρό του.

Δεύτερη πεποίθηση: Λέει ότι ο Πούτιν είχε υπερεκτιμήσει τις ικανότητες του ρωσικού στρατού. Όμως μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού για τον εκσυγχρονισμό της άμυνας είχε «κλαπεί και δαπανηθεί σε μεγάλα γιοτ στην Κύπρο». Φυσικά αυτά δεν τα γνώριζε ο Πούτιν, οπότε-συμπεραίνει ο Kozyrev-πως του έλεγαν ψέματα. Αναφέρεται στα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα που κολλάνε κυριολεκτικά στη λάσπη, αλλά και στα πολλά υλικοτεχνικά ζητήματα που έρχονται μέρα με τη μέρα στην επιφάνεια, όπως τα καύσιμα.

3. The West. The Russian ruling elite believed its own propaganda that Pres. Biden is mentally inept. They also thought the EU was weak because of how toothless their sanctions were in 2014. And then the U.S. botched its withdrawal from Afghanistan, solidifying this narrative. — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 6, 2022

Τέλος, ο Kozyrev πιστεύει ότι η Δύση ήταν πολύ πιο ενωμένη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο Πούτιν. Η ρωσική άρχουσα ελίτ ενστερνίστηκε τη δική της προπαγάνδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι διανοητικά ανίκανος. Πίστευαν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αδύναμη, ορμώμενος μάλλον και από τις «μαλακές» κυρώσεις τους το 2014 (στην εισβολή στην Κριμαία).

Ο Kozyrev υποστήριξε ότι «ο Πούτιν πίστευε πως δεν θα έχει σοβαρές κυρώσεις με την εισβολή στην Ουκρανία, όπως είχε γίνει με την προηγούμενη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά έκανε λάθος υπολογισμούς και στις τρεις πεποιθήσεις του. Αυτό δεν τον κάνει παράφρονα. Αλλά λάθος στους υπολογισμούς του και ανήθικο»!