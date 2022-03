Μια 28χρονη ερωτεύτηκε παιχνίδι-αεροπλάνο και έκανε σχέση μαζί του: «Ο καλύτερος σύντροφος που είχα ποτέ»

Η 28χρονη δηλώνει πολύ ερωτευμένη με το πλαστικό παιχνίδι και όπως τονίζει, το έχει πάντα μαζί της, ακόμα και στα ταξίδια.

Μια γυναίκα βρήκε την αγάπη για πρώτη φορά -όπως υποστηρίζει- σε ένα παιχνίδι-αεροπλάνο και είπε ότι είναι ο καλύτερος σύντροφος που είχε ποτέ.

Συγκεκριμένα, η Σάντρα, 28 ετών, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον «εραστή» της, το πλαστικό τζετ τον οποίο φιλάει κάθε μέρα για «καλημέρα» και «καληνύχτα».

Η κοπέλα είναι από τη Βουδαπέστη και εργάζεται σε αεροπορική εταιρεία. Τον περασμένο Ιανουάριο ερωτεύτηκε το αεροπλάνο και το αγόρασε έναντι του ποσού των 600 λιρών.

Woman In Relationship With Toy Plane Says He's The Best Partner She's Ever Hadhttps://t.co/9TbizZb7Om