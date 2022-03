Τι συμβαίνει τελικά με το περίεργο σύμβολο «Z» της Ρωσίας

Ένα γράμμα, που στην αρχή βλέπαμε γραμμένο μόνο πάνω στα στρατιωτικά οχήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, πλέον αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του όλο και περισσότερο.

Το Σαββατοκύριακο (5-6/3) ο Ρώσος αθλητής Ιβάν Κούλιακ προκάλεσε εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελλο γυμναστικής στην Ντόχα. Αν και αγωνίστηκε ως «ουδέτερος» αθλητής, επέλεξε στα ρούχα του να υπάρχει το γράμμα «Ζ». Μάλιστα, ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο δίζυγο, την ώρα που δίπλα του βρισκόταν ένας Ουκρανός, ο νικητής Ίλια Κόφτουν.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO