Οι Ουκρανοί σκότωσαν τον αρχηγό του διαβόητου ρωσικού «Τάγματος της Σπάρτης» (vid)

Ο Vladimir Zhoga έχασε την ζωή του στην Βολνοβάκχα, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τον χρίζει «ήρωα της Ρωσικής ομοσπονδίας».

Ένα πολύ σοβαρό πλήγμα σε επίπεδο προσώπων και πολεμικών ηγετών υπέστη η Ρωσία, καθώς στην μάχη με τους Ουκρανούς στην Βολνοβάκχα, σκοτώθηκε ο Vladimir Zhoga που ήταν ο αρχηγός του «Sparta Battalion».

Το συγκεκριμένο τάγμα μπορεί να μην έχει μακρά ιστορία, καθώς μπορεί να δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2014 στο Ντόντσεκ, αλλά κατηγορείται για πολλά εγκλήματα πολέμου. Τόσο επί των ημερών του, όσο και επί του προκατόχου του, Arsen Pavlov που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Motorola.

O Vladimir Zhoga ήταν μέλος του συγκεκριμένου τάγματος από τις πρώτες του μέρες, το 2014, με την βοήθεια της Μόσχας και ανέλαβε τα ηνία της ακροδεξιάς ομάδας, όταν ο Arsen Pavlov έχασε την ζωή του από έκρηξη το 2016.

Αυτό είναι το video με την τελευταία του εμφάνιση κατά την διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Last footage of Zhoga. He's telling relatives of Volnovakha residents, who asked him to get their loved ones out of the fighting, that he will do that. Thirty minutes later he went to fulfill his promise. An hour and a half later he was KIA. pic.twitter.com/N3LuSpqs3U