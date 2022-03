Ρώσος γυμναστής αγωνίστηκε με το σύμβολο της εισβολής στην Ουκρανία

Ο Ρώσος Ιβάν Κούλιακ προκάλεσε εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελλο γυμναστικής στην Ντόχα.

Ο Ιβάν Κούλιακ φρόντισε να κλέψει την παράσταση στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου γυμναστικής στην Ντόχα. Ο 20χρονος Ρώσος γυμναστής αγωνίστηκε ως «ουδέτερος» αθλητής, όμως επέλεξε στα ρούχα του να υπάρχει το γράμμα «Ζ».

Το «Ζ» βρίσκεται σε πολλά στρατιωτικά ρωσικά οχήματα που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε πολλή συζήτηση για το τι ακριβώς συμβολίζει.

Μια άποψη είναι της ρωσικής εφημερίδας Novosti. Σύμφωνα με αυτή υπάρχουν πολλά γράμματα, που συμβολίζουν μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Το γράμμα «Ζ» φαίνεται να σημαίνει ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και το «Ζ» μέσα σε τετράγωνο, ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας από την Κριμαία.

Why ordinary Russian should suffer the sanctions? This is why. They publicly support Ukrainians being bombed, they’re excited about it and it’s normalized there.

Ivan Kuliak made a statement here. https://t.co/tWOU2NhtYO